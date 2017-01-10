Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/01/2017 11:06

Birce Akalay'dan boÅŸanma davasÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama


Sarp LevendoÄŸlu ile boÅŸanacaklarÄ±nÄ± duyuran Birce Akalay, eÅŸine bir ÅŸans daha verdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

BoÅŸanmak için avukatlarÄ±na vekâlet veren Sarp LevendoÄŸlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. Güzel oyuncunun evliliÄŸine bir ÅŸans daha vermek istediÄŸi ve boÅŸanmaktan vazgeçtiÄŸi öÄŸrenildi.Daha önce de boÅŸanmanÄ±n eÅŸiÄŸinden dönen çiftten Akalay, sosyal medyada eÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve kolundan ismini sildirmesine raÄŸmen dilekçesini iÅŸleme koydurmadÄ±. BoÅŸanma protokolüne de yanaÅŸmayan oyuncunun bu hamlesi LevendoÄŸlu'nu ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Konuyla ilgili açÄ±klama yapmayan ikilinin birbirlerine kapÄ±larÄ± tamamen kapatmadÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.LevendoÄŸlu ile aÅŸk iddialarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessizliÄŸini koruyan Derya Åžensoy'un yakÄ±n çevresine "OnlarÄ±n yuvasÄ±nÄ± ben yÄ±kmadÄ±m" diye dert yandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

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Derya Åžensoy

Derya Åžensoy ihanet iddialarÄ±na son noktayÄ± koydu

Birce Akalay'Ä±n eÅŸi Sarp LevendoÄŸlu ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Derya Åžensoy suskunluÄŸunu bozdu