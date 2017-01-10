Deniz Ã‡akÄ±r hayranlarÄ±na rest Ã§ekti Bence siz beni sevmeyin

YÄ±lbaÅŸÄ± tatilini uzatan Deniz Ã‡akÄ±r'a hayranlarÄ± tepki gÃ¶sterince oyuncu da aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼.

Deniz ÇakÄ±r, yÄ±lbaÅŸÄ± tatili nedeniyle ara verilen seti fÄ±rsat bilip ABD'nin yolunu tuttu. Broadway'de 'The Present' oyununu izleyen oyuncunun bu gezisi dizinin takipçilerini kÄ±zdÄ±rdÄ±. Dizinin fanlarÄ± yapÄ±mÄ±n iki haftadÄ±r ekrana gelmemesini Deniz ÇakÄ±r'Ä±n bu seyahatine baÄŸladÄ±.

"17 YAÅžINDAN BERÄ° 5 AY TATÄ°L YAPMADIM"

Sosyal medyada eleÅŸtirilerin dozu artÄ±nca Deniz ÇakÄ±r, takipçilerine Tokat gibi yanÄ±t verdi: "Bu bir tatil deÄŸil, kanallar ve yapÄ±mcÄ±lar arasÄ± bir durum. Yani benimle ve oyuncu arkadaÅŸlarÄ±mla ilgisi yok. Ben 17 yaÅŸÄ±ndan beri 5 ay tatil yapamadÄ±m. Hep çalÄ±ÅŸtÄ±m. Velev ki öyle… Biz mesela gün 24-26 saat çalÄ±ÅŸÄ±yoruz size o 160 dakikayÄ± layÄ±ÄŸÄ±yla sunmak için. Bir sezon boyunca uykusuz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ekibimizle. Adil olmayan dizi sürelerini kaliteli sizlere sunmak için… Size saygÄ±mÄ±zdan… Bence siz beni sevmeyin! Çünkü ben pek sevmedim! Çünkü ayÄ±p. Sevgiler yine de…"