Angelina Jolie Brad Pitt Ã§ifti boÅŸanma konusunda anlaÅŸtÄ±

Angelina Jolie Brad Pitt Ã§iftinin ÅŸiddetli geÃ§imsizlikten dolayÄ± bitirmek istedikleri evlilikleri konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.

AmerikalÄ± ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt, boÅŸanma davalarÄ±nÄ± gizlilik içerisinde yürütecek.Jolie ve Pitt, Associated Press (AP) haber ajansÄ±na gönderdikleri ortak bildiride, özel yargÄ±ç yardÄ±mÄ±yla boÅŸanma davalarÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± gizli tutma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Bildiride, "Taraflar ve avukatlarÄ±, tüm mahkeme belgelerini gizli tutarak ve hukuki kararlarÄ± vermek üzere özel hakim görevlendirerek çocuklarÄ±nÄ±n ve ailelerinin gizlilik hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutacaklarÄ±na, sorunlarÄ±n hÄ±zlÄ± çözümünü kolaylaÅŸtÄ±racaklarÄ±na dair bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸlardÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BÄ°RLÄ°KTE HAREKET EDECEKLER

Çiftin çocuklarÄ±nÄ±n boÅŸanma sürecini atlatmasÄ± ve ailenin belirli günlerde bir araya gelmesi konusunda birlikte hareket etme konusunda da mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Angelina Jolie ve Brad Pitt, ÅŸiddetli geçimsizlik nedeniyle boÅŸanma kararÄ± aldÄ±klarÄ± 15 Eylül'den bu yana ilk kez ortak açÄ±klama yaptÄ±.

ÇOCUKLARIN VELAYETÄ° KONUSUNDA ANLAÅžMAYA VARDILAR

YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±llÄ±k birlikteliklerinin ardÄ±ndan 2014'te evlenen çift, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda 3'ü biyolojik 3'ü evlatlÄ±k olmak üzere 6 çocuklarÄ±nÄ±n velayeti konusunda sorun yaÅŸÄ±yordu. Pitt, mahkemeye sunduÄŸu boÅŸanma dilekçesinde ortak velayet talebinde bulunmuÅŸtu. Jolie'nin avukatÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, çiftin 8 ila 15 yaÅŸlarÄ±ndaki çocuklarÄ±n velayetinin annede kalmasÄ± ve Pitt'in de aile terapilerine devam etmesi konusunda geçici anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

OÄžLUNA ÅžÄ°DDET UYGULADIÄžI ÖNE SÜRÜLMÜÅžTÜ

Öte yandan Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri, Pitt'in eylül ayÄ±nda bir uçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda 15 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Yetkililer, eÅŸi Angelina Jolie ile boÅŸanma sürecindeki ünlü oyuncunun çocuklarÄ±na karÅŸÄ± sözlü ve fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir kanÄ±t bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.