Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/01/2017 11:37

DÃ¼nya GÃ¼zeli Azra AkÄ±n evleniyor mu


Azra AkÄ±n'Ä±n 2,5 yÄ±ldÄ±r sevgilisi olan Atakan Koru evlilik kararÄ± aldÄ±.

2002 Dünya Güzeli Azra akÄ±n ile 2,5 yÄ±llÄ±k sevgilisi Atakan Koru, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kar altÄ±nda romantik anlar yaÅŸayan ikili, "2017'de evlenmeyi düÅŸünüyoruz" dedi.Dünya güzeli Azra AkÄ±n, sevgilisi Atakan Koru ile önceki gün karda yürüyüÅŸe çÄ±ktÄ±. DüÅŸmemek için sevgilisinin koluna giren AkÄ±n, soÄŸuk havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden Bebek'ten dondurma aldÄ±. Sahil boyu yürüyen çift, mola vermek için durdu ve birbirlerine öpücükler kondurdu. Azra AkÄ±n 'Evlilik kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z doÄŸru mu?' sorusuna " 2017'de evlenmeyi düÅŸünüyoruz. Tam belli olduÄŸunda bunu hemen paylaÅŸÄ±rÄ±z" diyerek yanÄ±t verdi .

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Taze damattan anlamlÄ± paylaÅŸÄ±m Kendimi buldum seninle iyi ki varsÄ±n ÅžÃ¼kran OvalÄ±

Caner Erkin sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraf paylaÅŸarak altÄ±na, "Kendimi buldum seninle, iyi ki varsÄ±n ÅžÃ¼kran OvalÄ±" yazdÄ±.


Angelina Jolie Brad Pitt Ã§ifti boÅŸanma konusunda anlaÅŸtÄ±

Angelina Jolie Brad Pitt Ã§iftinin ÅŸiddetli geÃ§imsizlikten dolayÄ± bitirmek istedikleri evlilikleri konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.


Birce Akalay'dan boÅŸanma davasÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Sarp LevendoÄŸlu ile boÅŸanacaklarÄ±nÄ± duyuran Birce Akalay, eÅŸine bir ÅŸans daha verdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.