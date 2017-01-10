DÃ¼nya GÃ¼zeli Azra AkÄ±n evleniyor mu

Azra AkÄ±n'Ä±n 2,5 yÄ±ldÄ±r sevgilisi olan Atakan Koru evlilik kararÄ± aldÄ±.

2002 Dünya Güzeli Azra akÄ±n ile 2,5 yÄ±llÄ±k sevgilisi Atakan Koru, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kar altÄ±nda romantik anlar yaÅŸayan ikili, "2017'de evlenmeyi düÅŸünüyoruz" dedi.Dünya güzeli Azra AkÄ±n, sevgilisi Atakan Koru ile önceki gün karda yürüyüÅŸe çÄ±ktÄ±. DüÅŸmemek için sevgilisinin koluna giren AkÄ±n, soÄŸuk havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden Bebek'ten dondurma aldÄ±. Sahil boyu yürüyen çift, mola vermek için durdu ve birbirlerine öpücükler kondurdu. Azra AkÄ±n 'Evlilik kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z doÄŸru mu?' sorusuna " 2017'de evlenmeyi düÅŸünüyoruz. Tam belli olduÄŸunda bunu hemen paylaÅŸÄ±rÄ±z" diyerek yanÄ±t verdi .