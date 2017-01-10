Taze damattan anlamlÄ± paylaÅŸÄ±m Kendimi buldum seninle iyi ki varsÄ±n ÅžÃ¼kran OvalÄ±

Caner Erkin sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraf paylaÅŸarak altÄ±na, "Kendimi buldum seninle, iyi ki varsÄ±n ÅžÃ¼kran OvalÄ±" yazdÄ±.

Ä°talya'da dostlar arasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± bir belediye nikahÄ± ile 2 Ocak'ta dünyaevine giren Caner Erkin ve Åžükran OvalÄ± çifti, törenlerinden en özel görüntüleri sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±.

DAMAT SUSKUNLUÄžUNU BOZDU

Caner Erkin, nikahtan sonra çekilmiÅŸ bir kareyi "DünyanÄ±n en mutlu erkeÄŸi benim" notuyla paylaÅŸÄ±rken Åžükran OvalÄ± da kendisine nikah ÅŸahitliÄŸi yapan BüÅŸra Pekin'le çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Törenin üzerinden sekiz gün geçtikten sonra bu defa ki paylaÅŸÄ±m çiçeÄŸi burnunda damat Caner'den geldi.

"HAYATIM OLMANI Ä°STÄ°YORUM KADINIM"

EÅŸiyle birlikte son derece romantik bir poz veren Erkin, bu özel karenin altÄ±na; "Kendimi buldum seninle, senin o güzel kalbinle, güzelliÄŸinle iyiliÄŸinle ve karakterinle… Benim hayatÄ±ma giren bir meleksin. Nefes aldÄ±ÄŸÄ±m sürece hep senin yanÄ±mda eÅŸim, dostum, hayatÄ±m olmanÄ± istiyorum kadÄ±nÄ±m. Ä°yi ki varsÄ±n Åžükran OvalÄ±"

ÅžÜKRAN OVALI DA EÅžÄ°NE MESAJ GÖNDERDÄ°

Caner Erkin'in sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±n bir benzerini de Åžükran OvalÄ± yaptÄ±. Ä°ÅŸte OvalÄ±'nÄ±n o satÄ±rlarÄ±: "Gülmelerimiz karÄ±ÅŸsÄ±n birbirine vazgeçmeyelim ne bizden ne gülümsemekten… Ä°yi ki buldun beni, sabrettin, vazgeçmedin. Seni tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m her ana ÅŸükürler olsun. Çok seviyorum seni eÅŸim, yoldaÅŸÄ±m, kÄ±ymetlim. Dilerim ki umut olsun aÅŸka aÅŸkÄ±mÄ±z. Bir ömür sürsün sevgimiz"