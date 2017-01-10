Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/01/2017 15:55

Mehmet Ali Erbil kÄ±zÄ±nÄ±n o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine tek cÃ¼mleyle cevap verdi

Yasmin Erbil

Mehmet Ali Erbil, son gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla dikkat Ã§eken kÄ±zÄ± Yasmin ile ilgili ilk kez konuÅŸtu

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliÄŸinden olan 21 yaÅŸÄ±ndaki Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla adÄ±ndan söz ettiriyor. Ünlü ÅŸovmen, cesur fotoÄŸraflarÄ±yla Gündem olan Yasmin Erbil ile ilgili soru üzerine, "ArtÄ±k o kendi baÅŸÄ±na hareket ediyor" dedi.Instagram'da 88 bin takipçiye ulaÅŸan 21 yaÅŸÄ±ndaki güzel, kÄ±sa sürede fenomen olmayÄ± baÅŸardÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°rem Derici

Ä°rem Derici yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Sosyal medya hesabÄ±ndan kÃ¶peÄŸi Boris ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Ä°rem Derici takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸÄ±rtan bir yazÄ± yazdÄ±


DÃ¼nya GÃ¼zeli Azra AkÄ±n evleniyor mu

Azra AkÄ±n'Ä±n 2,5 yÄ±ldÄ±r sevgilisi olan Atakan Koru evlilik kararÄ± aldÄ±.


Taze damattan anlamlÄ± paylaÅŸÄ±m Kendimi buldum seninle iyi ki varsÄ±n ÅžÃ¼kran OvalÄ±

Caner Erkin sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraf paylaÅŸarak altÄ±na, "Kendimi buldum seninle, iyi ki varsÄ±n ÅžÃ¼kran OvalÄ±" yazdÄ±.