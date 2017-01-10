Mehmet Ali Erbil kÄ±zÄ±nÄ±n o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine tek cÃ¼mleyle cevap verdi

Mehmet Ali Erbil, son gÃ¼nlerde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla dikkat Ã§eken kÄ±zÄ± Yasmin ile ilgili ilk kez konuÅŸtu

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliÄŸinden olan 21 yaÅŸÄ±ndaki Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla adÄ±ndan söz ettiriyor. Ünlü ÅŸovmen, cesur fotoÄŸraflarÄ±yla Gündem olan Yasmin Erbil ile ilgili soru üzerine, "ArtÄ±k o kendi baÅŸÄ±na hareket ediyor" dedi.Instagram'da 88 bin takipçiye ulaÅŸan 21 yaÅŸÄ±ndaki güzel, kÄ±sa sürede fenomen olmayÄ± baÅŸardÄ±.