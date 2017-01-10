Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/01/2017 18:57

Ä°rem Derici'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±yla ne kadar zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Ä°rem Derici, kÃ¶peÄŸi ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± mesajla ne kadar kilo verdiÄŸini belli etti. KÃ¶peÄŸin 52 kilo olduÄŸunu sÃ¶yleyen Derici, kendisinin 50 kilo olduÄŸunu belirtti.

ZayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ile gündeme gelen Ä°rem Derici'nin son paylaÅŸÄ±mÄ±nda, bir kez daha ne kadar zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.Vaktinin çoÄŸunu spor salonlarÄ±nda geçiren Ä°rem Derici, geçen Mart'ta 9 kilo verip forma girmiÅŸti. Temmuz'dan bu yana da 8 kilo daha zayÄ±flayan Ä°rem Derici'nin çok fazla kilo vermesi hayranlarÄ±nÄ± korkutmuÅŸtu. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n son olarak 50 kiloya düÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi. Instagram'dan köpeÄŸi Boris ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Ä°rem Derici, ÅŸok edici detayÄ± açÄ±kladÄ±. KöpeÄŸin 52 kilo olduÄŸunu söyleyen Derici, kendisinin 50 kilo olduÄŸunu belirtti.

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