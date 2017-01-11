Trafik kazasÄ±nda polisin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan RÃ¼zgar Ã‡etin'in akÄ±beti belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ'ta trafik kazasÄ± yapan oyuncu RÃ¼zgar Ã‡etin, bir polisin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne diÄŸerinin ise yaralanmasÄ±na sebep olmasÄ± sonucu 6 yÄ±l 3 ay olan cezasÄ±, 7 yÄ±l 6 aya Ã§Ä±ktÄ±.

KarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda bir polis memurunun ÅŸehit olmasÄ±na, birinin de yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu gerekçesiyle yargÄ±lanan yönetmen Sinan Çetin'in oÄŸlu Rüzgar Çetin, "bilinçli taksirle bir kiÅŸinin ölümüne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suçundan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde yapÄ±lan ilk duruÅŸmaya, sanÄ±k Rüzgar Çetin ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Davaya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± açÄ±klayan 19. Ceza Dairesi, Çetin'i "bilinçli taksirle bir kiÅŸinin ölümüne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suçundan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

ADLÄ° KONTROL KARARI KALDIRILDI

Çetin hakkÄ±nda konulan adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar veren Ceza Dairesi, Çetin'in ehliyetine de 2 yÄ±l süreyle el konulmasÄ±na hükmetti.

Ä°LK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMÄ°ÅžTÄ°

Tahliye olduktan sonra görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden Rüzgar Çetin, KuruçeÅŸme'de bir markette kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SÜREÇ

BeÅŸiktaÅŸ'ta bir polis memurunun ÅŸehit olmasÄ±, birinin de aÄŸÄ±r yaralanmasÄ±yla sonuçlanan kazaya iliÅŸkin Ä°stanbul 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davada tutuklu yargÄ±lanan Rüzgar Çetin, 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Çetin'in, "tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre, aldÄ±ÄŸÄ± ceza miktarÄ± ve maÄŸdurlarÄ±n ÅŸikayetinden vazgeçmesi" nedeniyle oy çokluÄŸuyla tahliyesine karar verilmiÅŸti. Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ekrem Åžakar da sanÄ±k Çetin'in dosya kapsamÄ± ve toplanan delillere uygun olarak, üst sÄ±nÄ±rdan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle yerel mahkemenin kararÄ±na itiraz etmiÅŸti. Bu kapsamda dava dosyasÄ± incelenmek üzere Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiÅŸti.