Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/01/2017 12:21

Ufuk Bayraktar bir filmle milyoner oldu


DaÄŸ 2 filminde oynayan Ufuk Bayraktar'Ä±n giÅŸeden kazandÄ±ÄŸÄ±yla birlikte elde ettiÄŸi toplam hasÄ±latÄ±n 1 milyon TL civarÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Toplamda 17 Milyon hasÄ±lat yapan DaÄŸ 2 filmi, ücretini giÅŸe üzerinden alacak olan Ufuk Bayraktar'a 1 milyon TL'ye yakÄ±n gelir saÄŸladÄ±.ÇaÄŸlar ErtuÄŸrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli'nin rol aldÄ±ÄŸÄ±, dokuzuncu haftasÄ±ndaki DaÄŸ 2 toplamda 17 milyon TL giÅŸe yaparak önemli bir hasÄ±lat elde elde etti. BilindiÄŸi gibi ücretini giÅŸe üzerinden anlaÅŸan Bayraktar, bugüne kadar 850 bin TL giÅŸeden kazandÄ±. Ufuk Bayraktar'Ä±n filmden kazandÄ±ÄŸÄ± toplam hasÄ±lat 1 Milyon TL civarÄ±nda oldu.

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