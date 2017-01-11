Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/01/2017 12:54

GÃ¼lÅŸen bebeÄŸini doÄŸurdu mu


ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¼lÅŸen ile Ozan Ã‡olakoÄŸlu Ã§iftinin bebeÄŸi bugÃ¼n doÄŸdu. Ã‡ift bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi.

ÅžarkÄ±cÄ± GülÅŸen ve aranjör Ozan ÇolakoÄŸlu, 5 yÄ±llÄ±k beraberliklerinin ardÄ±ndan Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde yapÄ±lan nikahla evlenmiÅŸti. GülÅŸen'in bir süre sonra evlendiÄŸi sÄ±rada hamile olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

OÄžLUNU KUCAÄžINA ALDI

Son ana kadar iÅŸlerini bÄ±rakmayan ve hamile haliyle bol bol magazin dergilerinin sayfalarÄ±nÄ± süsleyen GülÅŸen, dün hastaneye yattÄ±. Kendilerini hastanede ilk ziyaret eden kiÅŸi Demet AkalÄ±n olurken, GülÅŸen bugün oÄŸlunu kucaÄŸÄ±na aldÄ±. Ä°sim konusunda uzun süre kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayan çift bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi.

DEMET AKALIN DOÄžUMA GÄ°RDÄ° MÄ°?

Daha önce çÄ±kan haberlerde Demet AkalÄ±n'Ä±n doÄŸuma gireceÄŸi bilgisi vardÄ±. Demet AkalÄ±n "GülÅŸen'i asla yalnÄ±z bÄ±rakmam. ArkadaÅŸÄ±m bebeÄŸini doÄŸururken ben bir köÅŸeye geçip dualarÄ±mÄ± edeceÄŸim. Kendisinden izin aldÄ±m" demiÅŸti.

 

 

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