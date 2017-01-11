Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/01/2017 13:59

Kylie Jenner giydiÄŸi elbiseyle yÃ¼rÃ¼mekte zorlanÄ±nca yardÄ±mÄ±na gÃ¶revliler koÅŸtu


Hollywood'daki geceye mor elbiseyle katÄ±lan Kylie Jenner giydiÄŸi kÄ±yafetle herkes mest etti ancak yÃ¼rÃ¼mekte zorluk Ã§ekince gÃ¶revliler yardÄ±m etti.

Gösteri dünyasÄ±nÄ±n ünlüleri yine bir ödül töreninde buluÅŸtu. Bu kez, Marie Claire dergisinin Ä°maj Ödülleri'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±. Ama, BatÄ± Hollywood'daki gecede Kylie Jenner'Ä±n giydiÄŸi mor elbise açÄ±k ara diÄŸer konuklarÄ±n ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± gölgede bÄ±raktÄ±.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI, GÖREVLÄ°LER YARDIM ETTÄ°

19 yaÅŸÄ±ndaki Jenner, basÄ±n mensuplarÄ±ndan öyle büyük bir ilgi gördü ki, gecenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda da çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda da patlayan flaÅŸlar yüzünden gözlerini açÄ±k tutmakta zorlanÄ±nca ona birkaç görevli yardÄ±mcÄ± olmak zorunda kaldÄ±.

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