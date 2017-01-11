ÃœnlÃ¼ komedyen Onur YaprakÃ§Ä± sahte polis kimliÄŸiyle karakolluk oldu

Talk Show sunucusu Onur YaprakÃ§Ä±, sahtedir' yazan polis kimliÄŸi ile Anadolu Adalet SarayÄ±'na girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Adliyeye bir soruÅŸturma için gelen Onur YaprakçÄ±, X-Ray cihazÄ±nda sahte kimlikle yakalanÄ±nca ifade vermek zorunda kaldÄ±. Anadolu Adalet SarayÄ± Polis NoktasÄ± AmirliÄŸi'nde verdiÄŸi ifadede ÅŸu cümlelere yer verdi:"Adliyede bulunan bir soruÅŸturma dosyasÄ±nda ifadem olduÄŸu için adliyeye geldim. X-ray cihazÄ±ndan geçiÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada, cihazÄ±n sinyal vermesi üzerine montumun içinde bulunan deri cüzdanÄ±mÄ±n içerisindeki polis rozeti ve arkasÄ±nda 'sahtedir' yazan polis kimliÄŸimi, orada görevli kadÄ±n güvenlik görevlisine gösterdim. Özel güvenlik görevlisi bana, 'rozet sizin mi' dedi. Ben de 'evet' dedim. Kimlik için de 'polis kimliÄŸimi o' deyince, ben de Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Personel Kimlik kartÄ±nÄ± çÄ±kartarak arkasÄ±nda bulunan 'sahtedir' ibaresini gösterdim. Asla, 'ben polisim' diye bir beyanda bulunmadÄ±m. O güvenlik görevlisi de bana asla 'polis misiniz' diye sormadÄ±."

'ESPRÄ° AMAÇLIDIR, SUÇ KASTIM YOKTUR'

Olay, güvenlik görevlisi kadÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlamasÄ±ndan kaynaklandÄ±. Sonra polis noktasÄ±na davet edildim ve kendim geldim. Polis memurlarÄ±na, polis rozeti ve polis kimliÄŸini teslim ettim. Üzerimdeki metal polis rozetini geçtiÄŸimiz yÄ±l içerisinde tiyatro oyunu sergilediÄŸim bir toplantÄ±da ismini hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m bir polis memuru bana hediye etmiÅŸti. Ben de cüzdanÄ±ma anÄ± olarak yapÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Personel Kimlik kartÄ±nÄ± ise internetten polis görselleri kÄ±smÄ±ndan bularak kendi resmimi koymak suretiyle ve arkadaÅŸlar arasÄ±nda espri yapma amaçlÄ± olarak kendim düzenledim. Bu eÅŸyalarÄ± düzenlemem de taÅŸÄ±mam da ve bulundurmam da suç kastÄ±m yoktur."

SERBEST BIRAKILDI

Üzerinde bulunan polis rozeti ve polis kimliÄŸine el konulan Onur YaprakçÄ±, sevk edildiÄŸi nöbetçi savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan alÄ±nan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.