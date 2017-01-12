SelÃ§uk YÃ¶ntem Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±yor

ATV'nin sevilen bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± Kim Milyoner Olmak Ä°ster'de sunucu SelÃ§uk YÃ¶ntem gÃ¶revini bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±

Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sevilen sunucusu Selçuk Yöntem, 3 yÄ±ldÄ±r devam ettiÄŸi görevi bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±. Yerini Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bÄ±rakacak olan Yöntem, 21 Mart 2014'te Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n beyin kanamasÄ± geçirmesinin ardÄ±ndan programÄ± devralmÄ±ÅŸtÄ±. Peki Selçuk Yöntem'in yerine gelecek olan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m kimdir?

Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in sucunucu Kenan IÅŸÄ±k 21 Mart 2014'te beyin kanamasÄ± geçirmiÅŸ, programÄ± usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmÄ±ÅŸtÄ±. 3 yÄ±ldÄ±r programÄ± sunan usta oyuncu Selçuk Yöntem, yerini sürpriz bir isme bÄ±rakÄ±yor. Selçuk Yöntem'in koltuÄŸunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köÅŸesinden duyurdu: 'Program artÄ±k son dönemin gözde ismi Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a emanet.'

ERDOÄžAN KIZ Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

GeçtiÄŸimiz günlerde FaslÄ± güzel Ä°mane Elbani'yle nikah masasÄ±na oturan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n isteme töreninde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da yer almÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n, Elbani'yi Facetime programÄ± üzerinden Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a istemesi magazin gündemini uzun süre meÅŸgul etmiÅŸti..

MURAT YILDIRIM KÄ°MDÄ°R?

1979 yÄ±lÄ±nda Adana'da dünyaya gelen Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi Makine MühendisliÄŸi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yÄ±llarÄ±nda YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi OyuncularÄ±'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulundu. 2004 yÄ±lÄ±nda Kadir Ä°nanÄ±r'Ä±n baÅŸrollerinde rol aldÄ±ÄŸÄ± Bütün ÇocuklarÄ±m dizisiyle televizyon dünyasÄ±nda tanÄ±nan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ASÄ°, AÅŸk ve Ceza ve Suskunlar gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldÄ±.