GÃ¼lÅŸen ve Ozan Ã‡olakoÄŸlu Ã§iftinin oÄŸullarÄ± dÃ¼nyaya geldi

Uzun sÃ¼redir beraber olan ve birlikteliklerini evlilikle taÃ§landÄ±ran GÃ¼lÅŸen ve Ozan Ã‡olakoÄŸlu Ã§iftinin bebekleri dÃ¼nyaya geldi

Ünlü popçu GülÅŸen, dün gece bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu öÄŸrenildi. Ä°sim konusunda uzun süre kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayan GülÅŸen ve Ozan ÇolakoÄŸlu çifti sonunda bir karara vararak isim konusunda anlaÅŸtÄ±. Peki, çiftin bebeklerinin ismi ne oldu? Renkli Sayfalar'a baÄŸlanan Ozan ÇolakoÄŸlu, GülÅŸen'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi verdi ve bebeklerinin ismini açÄ±kladÄ±. Renkli Sayfalar'a baÄŸlanan Ozan ÇolakoÄŸlu, GülÅŸen'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi verdi ve bebeklerinin ismini açÄ±kladÄ±.

Ä°sim konusunda uzun süre kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayan çift bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi. Peki, Azur Benan ne demek? Merak edilen bu soruya yanÄ±t, Ozan ÇolakoÄŸlu'ndan geldi. Ä°ÅŸte, Azur Benan isminin anlamÄ±!

'HÜNGÜR HÜNGÜR AÄžLADIM"

Ozan ÇolakoÄŸlu Renkli Sayfalar'a telefonla baÄŸlandÄ±, duygularÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±.

"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kiÅŸi anlamÄ±nda. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiÄŸim bir isimdi. Gök mavisi anlamÄ±nda. DoÄŸuma girdim, doÄŸduÄŸu anda kendimi tutamadÄ±m aÄŸladÄ±m. 9 ay boyunca karÄ±nda, sonra karÅŸÄ±nÄ±zda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmiÅŸti. Kontrole gitmiÅŸtik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadÄ±. Sezeryan düÅŸünüyorduk, normal doÄŸuma girdi. Ben kendimi kaybettiÄŸim için GülÅŸen'e çok dikkat edemedim ruh haline, aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r herhalde. MaÅŸallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. EÄŸer onu bÄ±rakÄ±p stüdyoya gidebilirsem, gittiÄŸim gün Benan için bir ÅŸarkÄ± yapacaÄŸÄ±m. Vatana millete hayÄ±rlÄ± bir evlat olsun inÅŸallah "