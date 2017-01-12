Acun IlÄ±calÄ± ve Åžeyma SubaÅŸÄ± evleniyor mu

Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipÃ§ilerini meraklandÄ±ran Åžeyma SubaÅŸÄ±, Acun IlÄ±calÄ± ile nikah masasÄ±na mÄ± oturacak?

AslÄ±ÅŸah Alkoçlar, soÄŸuk havalardan sÄ±kÄ±ldÄ± yakÄ±n dostlarÄ± Åžeyma SubaÅŸÄ±, Selda Car, Elisabeth Mass ve Andre Ruiz ile Meksika'ya gitti. Ülkenin altÄ±nÄ± üstüne getiren ekipten Åžeyma SubaÅŸÄ±, Tulum Beach'te çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± 'Evleniyorum' notu ile sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

SubaÅŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± takipçilerini heyecanlandÄ±rdÄ±. KÄ±sa bir süre sonra bu durumun ÅŸakadan ibaret olduÄŸu öÄŸrenildi.