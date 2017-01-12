Ä°ÅŸte Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu'nun yeni imajÄ±

Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu-HÃ¼lya AvÅŸar Ã§iftinin Ã§ocuklarÄ± Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu, saÃ§larÄ±nÄ± kestirerek tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

Üniversite eÄŸitimi nedeniyle Londra'ya giden Zehra ÇilingiroÄŸlu'nun yeni imajÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Kaya ÇilingiroÄŸlu, eski eÅŸi Hülya AvÅŸar ile evliliÄŸinden olan kÄ±zÄ± Zehra ÇilingiroÄŸlu'nun yeni imajÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Annesi Hülya AvÅŸar'Ä±n o kareye yorumu ise 'MaÅŸallah' oldu. Zehra ÇilingiroÄŸlu 2017 modasÄ± olan Bob saç kesimi ile büyük beÄŸeni topladÄ±.