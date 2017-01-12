Hadise'nin giydiÄŸi elbise spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce transparan oldu

O Ses TÃ¼rkiye'de her zaman giydiÄŸi kÄ±yafetleriyle ve ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla konuÅŸulan Hadise, bu sefer giysisiyle eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.

ÅžarkÄ±cÄ±, yarÄ±ÅŸmada giymek üzere kardeÅŸi Derya AçÄ±kgöz'ün imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafet tercih etti, ancak stüdyodaki güçlü Ä±ÅŸÄ±klarÄ± hesaba katmayan Hadise, talihsiz bir olay yaÅŸadÄ±.Genelde kardeÅŸi Derya AçÄ±kgöz'ün tasarÄ±mlarÄ±nÄ± giyen Hadise, programda giymek üzere tercih ettiÄŸi kÄ±yafeti yüzünden özellikle programÄ±n kadÄ±n takipçileri tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n üzerindeki bordo rengi Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± elbise stüdyo Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na dayanamadÄ±!

IÅžIKLAR VURUNCA Ä°Ç ÇAMAÅžIRI GÖRÜNDÜ

Elbisenin üst kÄ±smÄ± dekolteli olmamasÄ±na raÄŸmen Hadise'nin iç çamaÅŸÄ±rÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n altÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±.