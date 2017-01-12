Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 09:49

Sarp LevendoÄŸlu Birce Akalay Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu


Sarp LevendoÄŸlu Birce Akalay Ã§ifti anlaÅŸmalÄ± boÅŸanmaya karar verdi.

Sarp LevendoÄŸlu ile 2 AÄŸustos 2014'te evlenen Birce Akalay, önceki gün Ä°stanbul Aile Mahkemesi'ne baÅŸvurarak anlaÅŸmalÄ± boÅŸanma davasÄ± açtÄ±."Åžiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliÄŸinin temelinden sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle açÄ±lan davada taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadÄ±.LevendoÄŸlu ile Akalay, boÅŸanma protokolünde ayrÄ±lÄ±k konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, ÅŸahsi eÅŸyalarÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve birbirlerinden mal rejimine dayalÄ± alacaklarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°HANET Ä°DDÄ°ALARI KONUÅžULUYOR

Geçen yÄ±lÄ±n nisan ve aÄŸustos aylarÄ±nda da çift hakkÄ±nda boÅŸanacaklarÄ± yönünde haberler çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Birce Akalay ve Sarp LevendoÄŸlu, geçtiÄŸimiz hafta ise ihanet haberleriyle gündeme geldi. LevendoÄŸlu'nun genç meslektaÅŸÄ± Derya Åžensoy'la iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü, ancak taraflar konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapmadÄ±.

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