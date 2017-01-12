Bella Hadid'in o fotoÄŸrafÄ± beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu

ÃœnlÃ¼ model Bella Hadid, "ait olduÄŸum yer" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±na 580 beÄŸeni geldi.

Kendisi gibi modellik yapan kardeÅŸi Gigi ile moda dünyasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Bella Hadid'in, sÄ±cak yaz günlerinden kalma fotoÄŸrafÄ±nÄ± 580 bin kiÅŸi beÄŸendi.Bella Hadid, bu kÄ±ÅŸ az da olsa karla mücadele etti. Ancak 20 yaÅŸÄ±ndaki güzel, bu durumdan pek memnun gözükmüyor.

"AÄ°T OLDUÄžUM YER"

Ünlü model, instagram hesabÄ±ndan "Ait olduÄŸum yer" notuyla bikinili bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

580 BÄ°N BEÄžENÄ° ALDI

ABD'li modelin, plajda kusursuz vücudunu sergilediÄŸi fotoÄŸraf 580 bin beÄŸeni aldÄ±.