Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 10:31

Bella Hadid'in o fotoÄŸrafÄ± beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu


ÃœnlÃ¼ model Bella Hadid, "ait olduÄŸum yer" notu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±na 580 beÄŸeni geldi.

Kendisi gibi modellik yapan kardeÅŸi Gigi ile moda dünyasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Bella Hadid'in, sÄ±cak yaz günlerinden kalma fotoÄŸrafÄ±nÄ± 580 bin kiÅŸi beÄŸendi.Bella Hadid, bu kÄ±ÅŸ az da olsa karla mücadele etti. Ancak 20 yaÅŸÄ±ndaki güzel, bu durumdan pek memnun gözükmüyor.

"AÄ°T OLDUÄžUM YER"

Ünlü model, instagram hesabÄ±ndan "Ait olduÄŸum yer" notuyla bikinili bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

580 BÄ°N BEÄžENÄ° ALDI

ABD'li modelin, plajda kusursuz vücudunu sergilediÄŸi fotoÄŸraf 580 bin beÄŸeni aldÄ±.

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