Sabri SarÄ±oÄŸlu eÅŸini hastaneye kaldÄ±rdÄ±

GalatasaraylÄ± futbolcu Sabri SarÄ±oÄŸlu, Ã¶nceki akÅŸam eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu'nu alel acele hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
GalatasaraylÄ± Sabri SarÄ±oÄŸlu, önceki akÅŸam eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu'nu apar topar Ulus'taki özel bir hastaneye getirdi. ÇÄ±kÄ±ÅŸta kendilerini bekleyen gazetecileri görünce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemeyen SarÄ±oÄŸlu çifti hÄ±zla araçlarÄ±na yöneldi.
"BÄ°RAZ ÜÅžÜTTÜ GALÄ°BA"
YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu'nun durumunu soran gazetecilere cevap veren ünlü futbolcu, "Biraz üÅŸüttü galiba. Serum verdiler. Åžimdi daha iyi" dedi. YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu'nun bitkin hali dikkatlerden kaçmadÄ±. Pilotluk yapan YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu, sÄ±k sÄ±k paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilginç videolarÄ±yla binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan takip ediliyor.