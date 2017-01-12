Sabri SarÄ±oÄŸlu eÅŸini hastaneye kaldÄ±rdÄ±

O Ses TÃ¼rkiye'de her zaman giydiÄŸi kÄ±yafetleriyle ve ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla konuÅŸulan Hadise, bu sefer giysisiyle eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.