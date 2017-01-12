Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 11:26

Acun IlÄ±calÄ± ile Åžeyma SubaÅŸÄ± evleniyor mu


Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ±, sosyal medya Ã¼zerinden "Evleniyorum" notuyla bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Sosyal medyayÄ± aktif kullanan isimlerden Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son fotoÄŸrafa "evleniyorum" notunu iliÅŸtirmesi takipçilerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.AslÄ±ÅŸah Alkoçlar, soÄŸuk havalardan sÄ±kÄ±ldÄ± yakÄ±n dostlarÄ± Åžeyma SubaÅŸÄ±, Selda Car, Elisabeth Mass ve Andre Ruiz ile Meksika'ya gitti.

"EVLENÄ°YORUM" NOTUYLA PAYLAÅžTI

Ülkenin altÄ±nÄ± üstüne getiren ekipten Åžeyma SubaÅŸÄ±, Tulum Beach'te çektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± 'Evleniyorum' notu ile sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. SubaÅŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± takipçilerini heyecanlandÄ±rdÄ±.

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