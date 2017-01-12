YÄ±lÄ±n aÅŸk bombasÄ± Selena Gomez ile The Weeknd bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Justin Bieber ile aÅŸk yaÅŸayan Selena Gomez'in yeni sevgilisinin The Weeknd olduÄŸu iddia ediliyordu. Objektiflere Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken yakalanan Ã§ift aÅŸk iddialarÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu.

Gösteri dünyasÄ±nÄ±n genç kuÅŸaktan iki ünlüsünün aÅŸk haberi gündeme bomba gibi düÅŸtü.Justin Bieber ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± aÅŸk ile çok konuÅŸulan Selena Gomez ile model Bella Hadid'in eski sevgilisi müzisyen The Weeknd yeni yÄ±lÄ±n ilk sürpriz aÅŸkÄ±nÄ±n kahramanlarÄ± oldu. Ä°kili, önceki akÅŸam Santa Monica'da objektiflere takÄ±ldÄ±. Birlikte gece gezmesine çÄ±kan Gomez ve The Weeknd, zaman zaman öpüÅŸmekten de çekinmedi.