Bebeklik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Meryem Uzerli'nin Ã§ocuÄŸuyla benzerliÄŸi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Sosyal medya hesaplarÄ±ndan kendi bebeklik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Meryem Uzerli'nin takipÃ§ileri Ã§ocuÄŸuyla olan benzerliÄŸi konusunda "KÄ±zÄ±nÄ±z aynÄ± size benziyor" yorumunda bulundu.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bebeklik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± görücüye çÄ±kardÄ±.Yeni sezonda EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlÄ± dizinin kadrosunda boy gösteren Meryem Uzerli, sosyal medya hesaplarÄ±ndan takipçilerini ÅŸaÅŸÄ±rtan bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Bebeklik dönemine ait dört kare fotoÄŸrafÄ± hesabÄ±ndan yayÄ±nlayan Uzerli, bu fotoÄŸraflarÄ±na çok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ±.

Çok benziyorlar

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yabancÄ± takipçilerinden yorumlar alan Meryem Uzerli’ye gelen Türkçe yorumlardan birinde “KÄ±zÄ±nÄ±z aynÄ± size benziyor” ifadesi dikkat çekti.