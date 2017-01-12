Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 11:40

Bebeklik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Meryem Uzerli'nin Ã§ocuÄŸuyla benzerliÄŸi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±


Sosyal medya hesaplarÄ±ndan kendi bebeklik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Meryem Uzerli'nin takipÃ§ileri Ã§ocuÄŸuyla olan benzerliÄŸi konusunda "KÄ±zÄ±nÄ±z aynÄ± size benziyor" yorumunda bulundu.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bebeklik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± görücüye çÄ±kardÄ±.Yeni sezonda EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlÄ± dizinin kadrosunda boy gösteren Meryem Uzerli, sosyal medya hesaplarÄ±ndan takipçilerini ÅŸaÅŸÄ±rtan bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Bebeklik dönemine ait dört kare fotoÄŸrafÄ± hesabÄ±ndan yayÄ±nlayan Uzerli, bu fotoÄŸraflarÄ±na çok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ±.

Çok benziyorlar

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yabancÄ± takipçilerinden yorumlar alan Meryem Uzerli’ye gelen Türkçe yorumlardan birinde “KÄ±zÄ±nÄ±z aynÄ± size benziyor” ifadesi dikkat çekti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Sneijder ve Acun IlÄ±calÄ±

Acun IlÄ±calÄ± ve Sneijder'in uÃ§aÄŸÄ± acil iniÅŸ yaptÄ±

GalatasaraylÄ± futbolcu Wesley Sneijder ile televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±â€™nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¶zel uÃ§ak, Ä°stanbulâ€™daki hava yoÄŸunluÄŸu nedeniyle TekirdaÄŸ Ã‡orlu HavalimanÄ±â€™na iniÅŸ yaptÄ±


Demet AkalÄ±n GÃ¼lÅŸen'e doÄŸum hediyesi olarak ne aldÄ±

BebeÄŸini doÄŸuran GÃ¼lÅŸen'i ilk ziyaret eden dostu Demet AkalÄ±n oldu. AkalÄ±n, Azur Benan bebek iÃ§in 5'i bir yerde taktÄ±.


Burcu Esmersoy o iddialar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

"Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±na katÄ±lan Burcu Esmersoy, evli bir erkekle olduÄŸu iÃ§in Tuna Aksu ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair Ã§Ä±kan iddialara aÄŸlayarak yanÄ±t verdi.