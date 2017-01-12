Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 12:43

Burcu Esmersoy o iddialar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu


"Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±na katÄ±lan Burcu Esmersoy, evli bir erkekle olduÄŸu iÃ§in Tuna Aksu ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair Ã§Ä±kan iddialara aÄŸlayarak yanÄ±t verdi.

Burcu Esmersoy, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerde 1.5 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu Tuna Aksu'dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±kla ilgili konuÅŸmamayÄ± tercih eden güzel sunucu, Sabah gazetesinden Bülent Cankurt imzalÄ± haberden sonra sessizliÄŸini bozdu.

"DÜNYADA ERKEK MÄ° KALMADI?"

Bir gazetede kendisi hakkÄ±nda yapÄ±lan 'Tuna Aksu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±nda Burcu Esmersoy'un evli bir erkekle birlikte olmasÄ± yatÄ±yor' ÅŸeklinde haberden dolayÄ± adeta ÅŸok yaÅŸayan Burcu Esmersoy, telefonla canlÄ± yayÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±nda bu haberi yapanlarÄ± kÄ±nayarak "Dünyada erkek mi kalmadÄ± da ben evli bir erkekle birlikte olacaÄŸÄ±m" ÅŸeklinde bir açÄ±klamaya imza attÄ±. Sözlerini gözyaÅŸlarÄ± içinde sürdüren Burcu Esmersoy, hakkÄ±nda çÄ±kan haberlere sitem ederek, "Tuna Aksu ile bir süre önce anlaÅŸarak ayrÄ±ldÄ±k" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Sneijder ve Acun IlÄ±calÄ±

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