Burcu Esmersoy o iddialar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

"Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±na katÄ±lan Burcu Esmersoy, evli bir erkekle olduÄŸu iÃ§in Tuna Aksu ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair Ã§Ä±kan iddialara aÄŸlayarak yanÄ±t verdi.

Burcu Esmersoy, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerde 1.5 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu Tuna Aksu'dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±kla ilgili konuÅŸmamayÄ± tercih eden güzel sunucu, Sabah gazetesinden Bülent Cankurt imzalÄ± haberden sonra sessizliÄŸini bozdu.

"DÜNYADA ERKEK MÄ° KALMADI?"

Bir gazetede kendisi hakkÄ±nda yapÄ±lan 'Tuna Aksu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±nda Burcu Esmersoy'un evli bir erkekle birlikte olmasÄ± yatÄ±yor' ÅŸeklinde haberden dolayÄ± adeta ÅŸok yaÅŸayan Burcu Esmersoy, telefonla canlÄ± yayÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Duymayan KalmasÄ±n" programÄ±nda bu haberi yapanlarÄ± kÄ±nayarak "Dünyada erkek mi kalmadÄ± da ben evli bir erkekle birlikte olacaÄŸÄ±m" ÅŸeklinde bir açÄ±klamaya imza attÄ±. Sözlerini gözyaÅŸlarÄ± içinde sürdüren Burcu Esmersoy, hakkÄ±nda çÄ±kan haberlere sitem ederek, "Tuna Aksu ile bir süre önce anlaÅŸarak ayrÄ±ldÄ±k" dedi.