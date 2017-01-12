Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 12:49

Demet AkalÄ±n GÃ¼lÅŸen'e doÄŸum hediyesi olarak ne aldÄ±


BebeÄŸini doÄŸuran GÃ¼lÅŸen'i ilk ziyaret eden dostu Demet AkalÄ±n oldu. AkalÄ±n, Azur Benan bebek iÃ§in 5'i bir yerde taktÄ±.

GeçtiÄŸimiz aylarda Ozan ÇolakoÄŸlu ile nikah masasÄ±na oturan GülÅŸen dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. GülÅŸen'i hastanede yakÄ±n dostu Demet AkalÄ±n yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.EÅŸinin doÄŸumundan hemen sonra konuÅŸan Ozan ÇolakoÄŸlu, "Anne de bebek de ikisi de çok saÄŸlÄ±klÄ±. DoÄŸum sezeryan oldu. Her ÅŸey çok yolunda gitti" diye konuÅŸtu.

"ANNESÄ° BENAN, BEN AZUR Ä°SMÄ°NÄ° KOYDUM"

OÄŸullarÄ±na Azur Benan ismini verdiklerini söyleyen ünlü müzisyen, "Annesi Benan, ben Azur ismini koydum. Azur mavi demek, Benan da Arapça parmakla gösterilen örnek kiÅŸi anlamÄ±na geliyor. Ä°nÅŸallah öyle olur" diye konuÅŸtu. Ozan ÇolakoÄŸlu haberi alÄ±r almaz hastaneye koÅŸan yakÄ±n dostlarÄ± Demet AkalÄ±n'Ä±n GülÅŸen'e doÄŸum hediyesi olarak beÅŸi bir yerde aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öte yandan GülÅŸen'i hastanede bir an olsun yalnÄ±z bÄ±rakmayan Demet AkalÄ±n da, "Çok güzel bir bebek. GülÅŸen'e benziyor" diye konuÅŸtu.

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