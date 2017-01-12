Acun IlÄ±calÄ± ve Sneijder'in uÃ§aÄŸÄ± acil iniÅŸ yaptÄ±

GalatasaraylÄ± futbolcu Wesley Sneijder ile televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±â€™nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¶zel uÃ§ak, Ä°stanbulâ€™daki hava yoÄŸunluÄŸu nedeniyle TekirdaÄŸ Ã‡orlu HavalimanÄ±â€™na iniÅŸ yaptÄ±

Wesley Sneijder ile Acun IlÄ±calÄ±, özel uçakla Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±’na iniÅŸ yapmak istedi. Ancak yoÄŸunluk nedeniyle IlÄ±calÄ± ve Sneijder’in içinde bulunduÄŸu uçak Çorlu HavalimanÄ±’na yönlendirildi.

Uçaktan inen IlÄ±calÄ± ve Sneijder, havalimanÄ±nda bulunan hayranlarÄ± ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirip, özel bir otomobil ile Ä°stanbul’a hareket etti.Hava soÄŸuk ve karlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n bermuda ÅŸort ve terlik giymesi dikkat çekti.