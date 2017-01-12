CHP'li vekil Eren Erdem'den Ä±sÄ±rma iddialarÄ±na aÃ§Ä±klama geldi

CHP Milletvekili Eren Erdem, AK Partili Muhammet Balta'nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± hakkÄ±nda sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Yeni anayasa görüÅŸmelerinin devam ettiÄŸi TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasÄ±ndaki gerginlikler dün gece kavgaya dönüÅŸtü. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 5. maddesinin oylandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada CHP'li vekillerin protesto amacÄ±yla kürsüyü iÅŸgal etmesiyle baÅŸlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'in burnu kÄ±rÄ±ldÄ±.

'CHP'LÄ° MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° BACAÄžIMDAN ISIRDI'

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. Muhammet Balta twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±mdan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±m. ArkadaÅŸlar merak etmeyin bütün aÅŸÄ±larÄ± yaptÄ±rdÄ±m" dedi. Bunun üzerine sosyal medyada Balta'yÄ± Ä±sÄ±ran kiÅŸinin CHP Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem olduÄŸu iddia edildi.

EREN ERDEM YANIT VERDÄ°

Eren Erdem iddiaya çok sert bir cevap verdi. CHP'li vekilin Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n bazÄ± bölümleri ÅŸöyle: "Eren Erdem AKP'liyi Ä±sÄ±rdÄ± diye haber yapmÄ±ÅŸlar. Allah belanÄ±zÄ± versin yalancÄ±lar! TBMM'de o 'Ä±sÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ' vekile soracaÄŸÄ±m, eÄŸer o yaptÄ±rmÄ±ÅŸsa bu haberleri, hesabÄ±nÄ± verecek hukuk önünde. AynÄ± oy kabinine girmek, Ä±sÄ±rmak, hönkürmek,çemkirmek, mecliste horlayarak uyumak, yalan söylemek, iftira atmak AKP'nin karakteridir. Düzeyi, seviyeyi bu hale bilinçli getiriyorlar. Vekil vekili Ä±sÄ±rdÄ± palavrasÄ±, parlamenter sistemi küçük düÅŸürme operasyonu. YazÄ±k yazÄ±k! Bir meclisin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bu kadar oynanmaz. Bu kadar sapkÄ±nca, bu kadar alçakça davranÄ±lamaz. Meclisin bir itibarÄ± var! Bilerek, kurgulanmÄ±ÅŸ ÅŸekilde TBMM'nin itibarÄ±nÄ± zedelemek için kavga çÄ±kartÄ±yorlar. Her türlü rezilliÄŸi bunun için planlamÄ±ÅŸlar!"