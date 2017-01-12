Usta sanatÃ§Ä± Fatma Girik Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Fatma Girik'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dair haberler hakkÄ±nda Girik aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Türk sinemasÄ±nÄ±n efsane ismi Fatma Girik, hakkÄ±nda çÄ±kan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dair haberlere gülüp geçtiÄŸini söyledi.GeçtiÄŸimiz aylarda kalça protezi ameliyatÄ± olan ve ÅŸu an evinde istirahat eden sanatçÄ±, ''Eskiden Zeki Müren'e yapÄ±lÄ±rdÄ±. Her gün 'öldü' diye haberler çÄ±kardÄ±. Beni de Zeki Müren'e benzettiler'' diyerek, kimsenin bu haberlere inanmamasÄ±nÄ± istedi.Fatma Girik, ÅŸu an bol bol dinlendiÄŸini vurgulayarak, ameliyattan kaynaklÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.