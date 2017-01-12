Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 16:02

Ã–lene Kadar dizisi baÅŸlÄ±yor 1. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Ã–lene Kadar

ATV kanalÄ±ndan ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana gelecek Ã–lene Kadar adlÄ± dizinin 1. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± haberimizde

Bu akÅŸam 1. bölümü ile seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak olan Ölene Kadar dizisi yayÄ±nlanan fragmanÄ± merak konusu oldu. Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'in baÅŸtolünde olduÄŸu dizide DaÄŸhan, 11 yÄ±l önce, genç bir doktor adayÄ±yken, sevdiÄŸi ve evlenmek üzere olduÄŸu kadÄ±nÄ±n (Beril) babasÄ±nÄ± (Sezai) öldürmekten suçlu bulunmuÅŸ ve hapse atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Olay aslÄ±nda tabii ki bir komplodur. Beril'e âÅŸÄ±k olan Ender bu komployu düzenlemiÅŸ; hem kendisi hakkÄ±nda büyük bir sÄ±rrÄ± bilen Sezai'den kurtulmuÅŸ, hem de Beril'i elde etmiÅŸtir. Ölene Kadar 1. bölümü ile bu akÅŸam ATV'de baÅŸlÄ±yor..

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