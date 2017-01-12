Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 16:17

VatanÄ±m Sensin'de bu akÅŸam neler olacak 11. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

VatanÄ±m Sensin

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin bu akÅŸam yepyeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ecek

VatanÄ±m Sensin dizisi 12 Ocak'ta yeni bölümü ile dizinin takipçileri ile buluÅŸacak. Hilal'in idam cezasÄ±nÄ±n damga vuracaÄŸÄ± gelecek bölümde Cevdet'in kararÄ± ne olacak? Azize çocuklarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± adÄ±na Cevdet'e ne pahasÄ±na olursa olsun gerekeni yapmasÄ±nÄ± söylerken diziye bu akÅŸam dahil olacak Selma Ergeç önemli bir karakteri canlandÄ±racak.

HalkÄ±nÄ± harekete geçirmek için meydanlarda konuÅŸmalar yapacak "Halide OnbaÅŸÄ±" milleti yeniden milli mücadeleye katÄ±lmaya teÅŸvik edecek.

VatanÄ±m Sensin 11. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.  YayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±nda halkÄ± toplayarak konuÅŸma yapan Halide Edip AdÄ±var karakteri ilk kez gelecek hafta yayÄ±nlanacak bölümde dizinin takipçileri ile buluÅŸacak.

YENÄ° BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DiÄŸer dizi yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara uyan ekip bu hafta dizinin yeni bölümünü yayÄ±nlamamaya karar verdi. PerÅŸembe akÅŸamlarÄ± Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanmaya devam eden dizinin 11. bölümü 12 Ocak günü ekranlarda olacak.

VATANIM SENSÄ°N SON BÖLÜM ÖZETÄ°

10. bölümde Hilal’in idam cezasÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ± Cevdet ve Azize’yi harekete geçirdi. Hilal’in idam edilmemesi için Cevdet’ten yardÄ±m isteyen Azize ülkenin geleceÄŸi için dua etmeye baÅŸlayacak. Herkesin umutsuzluÄŸa kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada halkÄ± yeniden harekete geçirmek için konuÅŸmalar yapacak olan OnbaÅŸÄ± Halide beklenecek.

Cevdet ve Azize’nin son bölümde yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Azize kendisine verilen görevi vicdanÄ± nedeniyle yerine getirememiÅŸti. Doktorun da aynÄ± görevden sorumlu olduÄŸu olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra zehirli iÄŸne ile öldürülen Hasan diziye veda etmiÅŸti. AsÄ±l kimliÄŸini ortaya çÄ±karmamak için Hasan’a kurÅŸun sÄ±kan Cevdet, komutanlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±da Hasan’Ä±n isyan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü.

Öte yandan Hilal, ordu görevlilerine yakalanmÄ±ÅŸ ve idam edilme cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Son günlerini geçirmek üzere olan Hilal’in durumu VatanÄ±m Sensin’in 11. bölümünde belli olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ã–lene Kadar

Ã–lene Kadar dizisi baÅŸlÄ±yor 1. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

ATV kanalÄ±ndan ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana gelecek Ã–lene Kadar adlÄ± dizinin 1. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± haberimizde

Fatma Girik

Usta sanatÃ§Ä± Fatma Girik Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Fatma Girik'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine dair haberler hakkÄ±nda Girik aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Eren Erdem

CHP'li vekil Eren Erdem'den Ä±sÄ±rma iddialarÄ±na aÃ§Ä±klama geldi

CHP Milletvekili Eren Erdem, AK Partili Muhammet Balta'nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± hakkÄ±nda sert aÃ§Ä±klamalarda bulundu