GalatasaraylÄ± Sneijder ile Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§ak Ä°stanbul'a iniÅŸ yapamadÄ±

Galatasaray'da oynayan Sneijder ve Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± taÅŸÄ±yan Ã¶zel uÃ§ak yoÄŸunluk nedeniyle TekirdaÄŸ Ã‡orlu HavalimanÄ±'na indi.

GalatasaraylÄ± futbolcu Wesley Sneijder ile televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n içinde bulunduÄŸu özel uçak, Ä°stanbul'daki hava yoÄŸunluÄŸu nedeniyle TekirdaÄŸ Çorlu HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. Wesley Sneijder ile Acun IlÄ±calÄ±, özel uçakla Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapmak istedi. Ancak yoÄŸunluk nedeniyle IlÄ±calÄ± ve Sneijder'in içinde bulunduÄŸu uçak Çorlu HavalimanÄ±'na yönlendirildi. Uçaktan inen IlÄ±calÄ± ve Sneijder, havalimanÄ±nda bulunan hayranlarÄ± ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirip, özel bir otomobil ile Ä°stanbul'a hareket etti.