Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/01/2017 20:29

PKK propagandasÄ± yaptÄ± iddiasÄ±na Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l sert Ã§Ä±ktÄ±


ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair iddialara sert Ã§Ä±karak, "Ben barÄ±ÅŸtan yanayÄ±m" dedi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± ve yönetmen Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, yeni filmi Vezir ParmaÄŸÄ±'nÄ±n PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na yanÄ±t verdi, "BarÄ±ÅŸtan yanayÄ±m" dedi.Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün 25 Ocak'ta vizyona girecek filmi 'Vezir ParmaÄŸÄ±' için "Film terör örgütü PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapÄ±yor" ÅŸeklinde bir iddia ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Konuyla ilgili bir açÄ±klama yapan KÄ±rmÄ±zÄ±gül, "PKK'nÄ±n kadrosu dedikleri ekipte 64 saygÄ±deÄŸer oyuncu var. AsÄ±lsÄ±z haberde kullanÄ±lan fotoÄŸraf 2005'de ATV için Kuzey Irak Zaho'da çektiÄŸimiz 'AÅŸka Sürgün' dizisinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verdi.

"BARIÅžTAN YANA OLDUÄžUMU HERKES BÄ°LÄ°R"

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül sözlerine ÅŸöyle devam etti: "YaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸlerle insanlarÄ± birbirlerine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmak için çÄ±rpÄ±nÄ±p durdum. Benim savaÅŸlara, ölümlere, zulme karÅŸÄ±, barÄ±ÅŸtan yana olduÄŸumu herkes bilir.1960'lÄ± yÄ±llarda geçen, yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir hikayeden yola çÄ±kÄ±larak yazÄ±lmÄ±ÅŸ 'Mucize' filmimi de uydurma mizansenlerle FETÖ ve PKK ile iliÅŸkilendirenler kötü niyetli ve hasta zihniyetli kiÅŸilerdir."

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