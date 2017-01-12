Ã‡aÄŸatay Ulusoy'un saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã‡aÄŸatay Ulusoy, yoÄŸun iÅŸ temposu nedeniyle saÄŸlÄ±k problemleri iÃ§in sÃ¼rekli hastanede tedavi gÃ¶rÃ¼yor.

Kadrosunda son derece baÅŸarÄ±lÄ± isimler bulunan Ä°çerde dizisinin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncusu ÇaÄŸatay Ulusoy'dan hayranlarÄ±nÄ± üzecek bir haber geldi. Bugüne kadar birçok farklÄ± karaktere hayat veren baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu ÇaÄŸatay Ulusoy rol aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yoÄŸun temposuna alÄ±ÅŸamadÄ±. ZamanÄ±nÄ±n çoÄŸunu dizi setinde geçiren Ulusoy saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihmal etti. Ulusoy, yoÄŸun çalÄ±ÅŸma temposu sonucunda hastanelik oldu.Ulusoy son zamanlarÄ±nda özel hayatÄ±na dikkat etmeyerek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihmal etti. Bu sezon yeni bir dizide performans göstererek izleyicilerin dikkatini çeken yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu ÇaÄŸatay'un son günlerde tedavi gördüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.Ulusoy, son üç gündür karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± sebebiyle Maslak'ta özel bir hastaneye gidip tedavi görüyor. Sevilen oyuncunun ise Ä°çerde dizisinde ayrÄ±lmayacaÄŸÄ± ve tedavisinin ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸmalara devam edeceÄŸi öÄŸrenildi