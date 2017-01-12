Sabri SarÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

GalatasaraylÄ± Sabri SarÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Sabri SarÄ±oÄŸlu, önceki akÅŸam eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu’nu apar topar Ulus’taki özel bir hastaneye getirdi. Ünlü futbolcu Sabri SarÄ±oÄŸlu'nun renkli yaÅŸantÄ±sÄ±yla ünlenen eÅŸi YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu, önceki gün soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle getirildiÄŸi hastanede serum tedavisi gördü.
ÇÄ±kÄ±ÅŸta kendilerini bekleyen gazetecileri görünce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemeyen SarÄ±oÄŸlu çifti hÄ±zla araçlarÄ±na yöneldi.YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu’nun durumunu soran gazetecilere cevap veren ünlü futbolcu, “Biraz üÅŸüttü galiba. Serum verdiler. Åžimdi daha iyi” dedi. YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu’nun bitkin hali dikkatlerden kaçmadÄ±.Pilotluk yapan YaÄŸmur SarÄ±oÄŸlu, sosyal medyadan sÄ±k sÄ±k paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilginç videolarÄ±yla gündeme geliyor.