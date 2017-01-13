Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/01/2017 10:05

KarnÄ±na gÃ¼venlik demirleri saplanan Deniz Akkaya'nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durum


Deniz Akkaya kar temizliÄŸi yaparken, gÃ¼venlik demirleri karnÄ±na saplanmasÄ± sonucunda hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavisi yapÄ±lÄ±p tetanoz aÅŸÄ±sÄ± olan Akkaya, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Son günlerde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sabah programÄ±ndan kovulduÄŸu iddialarÄ± ile gündemde olan Deniz Akkaya, aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle çöken otoparkÄ±ndaki karlarÄ± temizlediÄŸi sÄ±rada büyük bir kaza atlattÄ±. Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dengesini kaybeden Akkaya, karnÄ±ndan ciddi bir ÅŸekilde yaralandÄ±.

TETANOZ AÅžISI YAPILDI

Akkaya, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsiz kazayÄ± Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla duyurdu ve ÅŸu notu yazdÄ±: "Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken bir tanesinin karnÄ±ma saplanmasÄ± neticesinde büyük bir kazanÄ±n ucundan döndüm. DikiÅŸler atÄ±ldÄ±, ÅŸuan iyiyim" dedi. 

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