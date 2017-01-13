Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/01/2017 10:49

Aleyna Tilki fizikten tam puan aldÄ±


ÅžarkÄ± sÃ¶ylemenin yanÄ± sÄ±ra derslerinde de baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ifade eden Aleyna Tilki, sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±yla bunu onayladÄ±.

Son dönemin en çok konuÅŸulan isimlerinden 'CevapsÄ±z ÇÄ±nlama' ÅŸarkÄ±sÄ± ile büyük bir çÄ±kÄ±ÅŸa imza atan 16 yaÅŸÄ±ndaki popçu Aleyna Tilki 'derslerimde de çok baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±m' dercesine bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Aleyna Tilki, 100 tam puan aldÄ±ÄŸÄ± Fizik sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±. Henüz lise öÄŸrencisi olan genç popçu, Twitter´dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Fizik dersinden 100 aldÄ±m. YazÄ± çok kötü ama kusura bakmayÄ±n" ifadelerine yer verdi. Genç popçunun bu paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter´dan çok sayÄ±da beÄŸeni ve yeniden paylaÅŸÄ±m (RT) aldÄ±.

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