Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/01/2017 10:59

Acun IlÄ±calÄ± Åžeyma ve Zeynep'ten olan kÄ±zlarÄ±yla birlikte ilk kez fotoÄŸraf Ã§ektirdi


Acun IlÄ±calÄ±, boy boy dizdiÄŸi kÄ±zlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ekip sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Acun IlÄ±calÄ± kÄ±zlarÄ± ile çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. KÄ±zlarÄ±nÄ± boy sÄ±rasÄ±na göre dizen Acun IlÄ±calÄ± en arkaya da kendisi geçti. Bu fotoÄŸraf sosyal medyada oldukça ilgi gördü.Åžeyma SubaÅŸÄ±'ndan olan kÄ±zÄ± Melisa ve Zeynep IlÄ±calÄ±'dan olan kÄ±zlarÄ± Yasemin ve Leyla ile Acun IlÄ±calÄ± ilk kez hep birlikte fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. 4 kÄ±zÄ± bulunan Acun IlÄ±calÄ± büyük kÄ±zÄ± Banu'yu da geçtiÄŸimiz aylarda evlendirmiÅŸti.

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