Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/01/2017 15:27

Poyraz Karayel dizisine Ã¼nlÃ¼ oyuncu dahil oldu

Poyraz Karayel

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel kadrosuna oyuncu Deniz CeliloÄŸlu dahil oldu

BaÅŸrollerini Ä°lker Kaleli, Burçin TerzioÄŸlu, Musa Uzunlar, Ä°lker Aksum, Funda EryiÄŸit, Ä°dil FÄ±rat, Ataberk Mutlu, Hare Sürel, Ayda Aksel, Celil Nalçakan ve Cem CücenoÄŸlu’nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Poyraz Karayel’e Deniz CeliloÄŸlu dahil oldu.Deniz CeliloÄŸlu, daha önce KanÄ±t, Gecenin Kraliçesi ve O Hayat Benim’de rol almÄ±ÅŸtÄ±.YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Limon Film’in üstlendiÄŸi Poyraz Karayel, yeni bölümleriyle her ÇarÅŸamba 20.00’de Kanal D’de!

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