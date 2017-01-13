TÃ¼rkiye'de yaÅŸamaya karar veren Kerimcan Durmaz ABD baÅŸkanÄ± gibi korunacak

Kerimcan Durmaz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de kalmaya karar verdi. Ä°ÅŸlerine gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alarak devam eden Durmaz, "nazara geldim" dedi.

Kerimcan Durmaz uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± bir dizi tedbiri hayata geçirdi. Durmaz'Ä±n yakÄ±n çevresine "Nazara geldim, artÄ±k iÅŸlerimi olabildiÄŸince gözlerden uzak yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" dediÄŸi öÄŸrenildi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Durmaz'Ä±n menajeri ÅŸahÄ±slarÄ±n genç ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylese de gerçek kÄ±sa sürede ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Burnu kÄ±rÄ±lan ve aldÄ±ÄŸÄ± sert darbeler yüzünden hastanelik olan Durmaz, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ÅŸokunu üzerinden atmaya baÅŸladÄ±.

YENÄ°DEN Ä°ÅžLERÄ°NE SARILDI

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan paylaÅŸÄ±mlarÄ±na daha çok özen gösteren Kerimcan Durmaz, ilk önce yurt dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸme kararÄ± alsa da bu kararÄ±ndan çabuk vazgeçti. Samsun'daki tatsÄ±z olayÄ±n sonrasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir psikolojik süreç geçiren Durmaz yeniden iÅŸlerine sarÄ±ldÄ±.

AMERÄ°KAN BAÅžKANININ GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ°NÄ° ARATMIYOR

Ancak Durmaz bununla da yetinmedi ve bazÄ± tedbirler aldÄ±. Ä°ÅŸte o tedbirler:

- Bundan böyle kesinlikle güvenlik önlemlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± mekanlarda sahne almayacak.

- Teklifte bulunan mekânlar ekibi tarafÄ±ndan iyice araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra karar verilecek.

- BasÄ±n mensuplarÄ±yla iletiÅŸime dikkat edilecek ve tepki çekecek video paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan uzak durulacak.

"NAZARA GELDÄ°M"

Öte yandan Kerimcan Durmaz'Ä±n yakÄ±n çevresine "Nazara geldim, artÄ±k iÅŸlerimi olabildiÄŸince gözlerden uzak yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" dediÄŸi öÄŸrenildi. Durmaz, Bursa UludaÄŸ'da gerçekleÅŸtirilecek bir kÄ±ÅŸ festivali etkinliÄŸinin kadrosuna Murat DalkÄ±lÄ±ç'Ä±n yerine dahil edildiÄŸini de kimselerle paylaÅŸmadÄ±.