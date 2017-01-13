Acun IlÄ±calÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan bir ilke imza attÄ±

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Ã¼nlÃ¼ televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±, kÄ±zlarÄ± Yasemin, Leyla ve Melisa ile Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± ilk kez sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

KÄ±zlarÄ±nÄ± boy sÄ±rasÄ±na göre dizen IlÄ±calÄ± en arkaya da kendisi geçti. Bu fotoÄŸraf sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Åžeyma SubaÅŸÄ±'ndan olan kÄ±zÄ± Melisa ve Zeynep IlÄ±calÄ±'dan olan kÄ±zlarÄ± Yasemin ve Leyla ile Acun IlÄ±calÄ± ilk kez hep birlikte fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.4 kÄ±zÄ± bulunan Acun IlÄ±calÄ± büyük kÄ±zÄ± Banu'yu da geçtiÄŸimiz aylarda evlendirmiÅŸti.