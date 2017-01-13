Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/01/2017 23:21

Ã–zge Borak takipÃ§ilerinden dua istedi

Ã–zge Borak

GÃ¼zel oyuncu Ã–zge Borak, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ile dua istedi

Güldür Güldür adlÄ± programÄ±n kadrosundan ayrÄ±larak kendisine farklÄ± bir yol seçen Özge Borak, ailesine düÅŸkün isimlerden. Sosyal medya hesabÄ±nda ailesiyle ilgili sÄ±klÄ±kla fotoÄŸraf yayÄ±nlayan Borak, bu defa anneannesiyle ilgili bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. Anneannesinin üç gündür yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸunu belirten Özge Borak, kendisini takip eden hayranlarÄ±ndan dua istemeyi de ihmal etmedi. Ä°ÅŸte Borak’Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

“Annemin Facebook’taki yazÄ±sÄ±nÄ± gören (Benim Facebook hesabÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± için bilemiyorum), bizim arayÄ±p haber verdiÄŸimiz veya bir ÅŸekilde haberi olup da arayan, gelen, mesaj gönderen, alakadar olan herkese çok teÅŸekkür ederiz. Güç buluyoruz sayenizde. Bu mesajÄ± da “Neden haber vermedin?” diyecek olanlar için buradan yazmak istedim. Ä°nsanlara aynÄ± anda ulaÅŸabileceÄŸim tek yer ÅŸu an burasÄ±. Anneannem üç gündür yoÄŸun bakÄ±mda, bizim de gidip, gelip kapÄ±da beklemekten baÅŸka yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey yok. DualarÄ±nÄ±za ihtiyacÄ±mÄ±z var.”

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