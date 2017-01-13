Survivor 2017 ne zaman baÅŸlayacak iÅŸte birbirinden renkli yarÄ±ÅŸmacÄ±lar

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de bu yÄ±l yine nefesler tutulacak. Sevilen yarÄ±ÅŸma 21 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ekrana gelecek

Ä°ÅŸte Survivor 2017'nin Ünlüler TakÄ±mÄ±

Ä°han MansÄ±z: Kazanmak için savaÅŸmak gerek, savaÅŸmak için savaÅŸçÄ± olmak gerek..."

Adem KÄ±lÄ±ççÄ±: "Hayat bir boks maçÄ± gibidir. Yenilgiyi düÅŸtüÄŸünde deÄŸil, kalkamadÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸarsÄ±n! Åžimdi yeni bir savaÅŸ baÅŸlÄ±yor..."

Serhat AkÄ±n: "Gönüllülerin gönlünde taht kurmaya gidiyorum.Ä°steseler de istemeseler de..."

Berna Öztürk: "En güçlü ben olmayabilirim; ama en iyisini ben yaparÄ±m..."

Sedat Kapurtu: "Kim daha çÄ±lgÄ±n göreceÄŸiz! Ben mi Survivor mÄ±? ÇÄ±ldÄ±rtÄ±rÄ±m, çÄ±ltÄ±rtacaÄŸÄ±m..."

Furkan KÄ±zÄ±lay: "Bu sene çok farklÄ± bir Survivor olacak. Gönüllüler duymasÄ±n!"

Seda Demir: "Kendine güvenmek insanÄ±n en büyük zaferidir! Neden olmasÄ±n..."

TarÄ±k Mengüç: "Survivor'a savaÅŸmaya gidiyorum. Güç demek Mengüç demek. Güç bende artÄ±k!"

Sema Apak: "Ben rakiplerimi düÅŸünmem! Onlar beni düÅŸünsün..."

PÄ±nar Saka: "Kazanmak için ne mi yaparÄ±m? Hayal bile edemezsiniz!"

Åžahika Ercümen: "Benim için zafer, derinliklerden geçer! Bu sefer nefesimi Survivor için tutacaÄŸÄ±m..."

Sabriye Åžengül: "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸçÄ±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..."

Ä°ÅŸte Ünlüler TakÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda oldukça iddialÄ± olan Survivor 2017 Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nÄ±n söyledikleri sözler...

Ä°ÅŸte Survivor 2017 Gönüllüler TakÄ±mÄ±:

Gökhan Gözükan: "Size savaÅŸmayÄ± öÄŸretebilirim ama cesareti asla..."

Fulya Åžahin: "AdÄ±mÄ± akÄ±llara kazÄ±maya geldim..."

Ogeday GiriÅŸken: "Ben aç kalmaktan korkmam, onlar benimle yarÄ±ÅŸmaktan korksun..."

Denisa: "Adada yÄ±lan mÄ± var? Ben zaten evde besliyorum..."

Elif ÅžadoÄŸlu: "Herkes ÅŸampiyon olabilir ama benim olmadÄ±ÄŸÄ±m yerde..."

Eser West: "KonuÅŸmak kolay ama o adaya adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±n an herÅŸey deÄŸiÅŸir..."

Burçak Tuncer: "Survivor'a kendi hikayemi yazmaya gidiyorum..."

TuÄŸçe Melis Demir: "UmarÄ±m Ünlüler TakÄ±mÄ± iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Zoru baÅŸarÄ±rÄ±m, imkansÄ±z sadece zamanÄ±mÄ± alÄ±r..."

Volkan Çetinkaya: "BaÅŸarÄ±ya giden yolda her ÅŸey mübahtÄ±r. Survivor'da emir komuta bende..."

Gönüllüler TakÄ±mÄ±nda ayrÄ±ca, Göz6 evinden ÅŸampiyon olarak ayrÄ±lan Berna Keklikler ve Erdi Ünver de yer alacak.

ÜNLÜLER TAKIMI

Ä°LHAN MANSIZ

Dünya KupasÄ± ve Türkiye bir arada anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ÅŸüphesiz akla gelen ilk isimlerden biridir Ä°lhan MansÄ±z. 2002 Dünya KupasÄ± TurnuvasÄ±'nda Türkiye'nin Dünya üçüncüsü olmasÄ±na büyük katkÄ± saÄŸlayan MansÄ±z, BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±nÄ± da terleterek ismini siyah-beyazlÄ± kulübün unutulmayanlarÄ± arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±. Kazanmak için savaÅŸmak gerek, savaÅŸmak için savaÅŸçÄ± olmak gerek..." diyen efsane futbolcu, bu sefer de Survivor 2017'de baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ortaya koymaya çalÄ±ÅŸacak.

ADEM KILIÇÇI

Türkiye'yi birçok turnuvada temsil ederek ülkemizi gururlandÄ±ran ve de baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± gümüÅŸ madalya ile taçlandÄ±ran Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, Survivor 2017'nin bir diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± boksör "Hayat bir boks maçÄ± gibidir. Yenilgiyi düÅŸtüÄŸünde deÄŸil, kalkamadÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸarsÄ±n! Åžimdi yeni bir savaÅŸ baÅŸlÄ±yor..." diyerek Survivor 2017'ye iddialÄ± bir giriÅŸ yapÄ±yor.

SERHAT AKIN

Ä°smi Fenerbahçe ile özdeÅŸleÅŸen ve efsane bir futbolcu haline gelen Serhat AkÄ±n'Ä± tanÄ±mayan yoktur herhalde. 'KadÄ±köy BoÄŸasÄ±' lakaplÄ± kariyerli futbolcu Survivor adasÄ±nda yaÅŸam savaÅŸÄ± verecek bir diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±. "Gönüllülerin gönlünde taht kurmaya gidiyorum; isteseler de istemeseler de" ifadeleriyle iddiasÄ±nÄ± ortaya koyan efsane futbolcu sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla 21 Ocak gününü bekliyor.

BERNA ÖZTÜRK

DJ olarak tanÄ±nan ve Türkiye'nin popüler isimlerinden biri haline gelen Berna Öztürk de Dominik'te olacak. BaÅŸarÄ±lÄ± DJ, "En güçlü ben olmayabilirim; ama en iyisini ben yaparÄ±m..." diyerek rakiplerine meydan okuyor.

SEDAT KAPURTU

ÇÄ±lgÄ±n Sedat lakaplÄ± baÅŸarÄ±lÄ± sanatçÄ± Sedat Kapurtu'nun kalbi uzun sanat kariyerinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de Survivor için atacak. Ä°smini duyurmuÅŸ baÅŸarlÄ± sanatçÄ±, 'ÇÄ±lgÄ±n' lakabÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± vererek Survivor için ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor: ""Kim daha çÄ±lgÄ±n göreceÄŸiz! Ben mi, Survivor mÄ±? ÇÄ±ldÄ±rtÄ±rÄ±m, çÄ±ldÄ±rtacaÄŸÄ±m..."

FURKAN KIZILAY

Kendisini 2002 yÄ±lÄ±nda 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisiyle tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k. O dönemde dizideki ailenin en küçük bireyi olan ve afacan bir çocuÄŸu canlandÄ±ran Furkan KÄ±zÄ±lay, 'Havuç' karekteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. O çocuk artÄ±k büyüdü ve genç bir delikanlÄ± oldu. "Bu sene çok farklÄ± bir Survivor olacak. Gönüllüler duymasÄ±n!" diyen KÄ±zÄ±lay, performansÄ± en çok merak edilen yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan...

SEDA DEMÄ°R

TV dizileri ve reklamlardan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Seda Demir, Survivor 2017'nin bir diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±. "Kendine güvenmek insanÄ±n en büyük zaferidir! Neden olmasÄ±n..." sözleriyle iddiasÄ±nÄ± belirten güzel oyuncu, Ünlüler TakÄ±mÄ±'da yer alÄ±yor.

TARIK MENGÜÇ

Mobilya tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sonra müzik kariyerine baÅŸlanayan TarÄ±k Mengüç, ÅŸimdi de Türkiye'nin en zor yarÄ±ÅŸma programÄ±nda baÅŸarÄ±yÄ± yakalayabilmek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda oyunculuk yeteneÄŸiyle de ön plana çÄ±kan Mengüç, Survivor 2017 öncesi ÅŸu ifadelere yer verdi: "Survivor'a savaÅŸmaya gidiyorum. Güç demek Mengüç demek. Güç bende artÄ±k!"

SEMA APAK

Sporcu kiÅŸiliÄŸiyle adÄ±nadan söz ettiren Sema Apak, yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larÄ±yla hatÄ±rlanÄ±yor. Atletik sporcu "Ben rakiplerimi düÅŸünmem! Onlar beni düÅŸünsün..." diyerek bu sefer de baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Survivor 2017'de Ä±spatlamak için ter dökecek.

PINAR SAKA

Elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larla kendini Ä±spatlayan bir diÄŸer Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± da PÄ±nar Saka. KazandÄ±ÄŸÄ± bronz madalya ile ismini duyuran Saka, Survivor 2017 için de oldukça iddialÄ±. "Kazanmak için ne mi yaparÄ±m? Hayal bile edemezsiniz!" diyerek Survivor sahnesine hazÄ±r olduÄŸunu gösteren baÅŸarÄ±lÄ± sporcuyu Ünlüler TakÄ±mÄ±'nda izleyeceÄŸiz.

ÅžAHÄ°KA ERCÜMEN

Türk serbest dalÄ±ÅŸçÄ± ve sualtÄ± hokeyi oyuncusu olarak her geçen gün baÅŸarÄ±sÄ±na baÅŸarÄ± katan yetenekli sporcu sebest dalÄ±ÅŸta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadÄ±r. Su altÄ±nda en derine inen insan ünvanÄ±nÄ± alarak baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± taçlandÄ±ran genç sporcu, "Benim için zafer, derinliklerden geçer! Bu sefer nefesimi Survivor için tutacaÄŸÄ±m..." diyor.

Sabriye Åžengül: Spor hayatÄ±na hentboll oynayarak baÅŸlayan Sabriye Åžengül, daha sonra kickboks'la tanÄ±ÅŸtÄ±. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye ÅžampiyonluÄŸu olan Åžengül'ün ayrÄ±ca K1 Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu da bulunuyor. "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸçÄ±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..." diyen ÅŸampiyon ismi Ünlüler TakÄ±mÄ±'nda izleyeceÄŸiz.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

GÖKHAN GÖZÜKAN

Boks ve vücut geliÅŸtirmeyle yakÄ±ndan ilgilenen Gökhan Gözükan, gücünü bu sefer Survivor 2017 için harcayacak. "Size savaÅŸmayÄ± öÄŸretebilirim ama cesareti asla..." diyen Gözükan, Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda...

FULYA ÅžAHÄ°N

1991 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dünyaya gelen genç yarÄ±ÅŸmacÄ± Fulya Åžahin, Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nÄ±n bir diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±. Åžahin, "Ben Fulya, adÄ±mÄ± kazÄ±maya geldim" diyerek iddiasÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

OGEDAY GÄ°RÄ°ÅžKEN

Fenerbahçe Kürek TakÄ±mÄ±'nda lisanslÄ± sporcu olan Ogeday GiriÅŸken, Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olmaya hak kazandÄ±. Ülkemizi Milli TakÄ±m formasÄ±yla temsil eden sporcu Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda...

DENÄ°SA

Survivor'Ä±n zorlu doÄŸa ÅŸartlarÄ±ndan bahseden Denisa, "Adada yÄ±lan mÄ± var? Ben zaten evde besliyorum" diyerek; Dominikte'ki yaÅŸam mücadelesine önceden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Genç yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n Türkiye Bikini Fitness dalÄ±nda 3 ÅŸampiyonluÄŸu var.

ELÄ°F ÅžADOÄžLU

2014 TVG ve Fitness ÅŸampiyonasÄ±nda Avrupa Vücut GeliÅŸtirme Fitness ÅŸampiyonu olan Elif ÅžadoÄŸlu, "Herkes ÅŸampiyon olabilir ama benim olmadÄ±ÄŸÄ±m yerde..." diyerek kendine güvenini ortaya koyuyor. ÅžadoÄŸlu'nu Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda izleyeceÄŸiz.

ESER WEST

New York’ta dünyaya gelen Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamladÄ±. Åžimdi yeni bir mücadeleye hazÄ±rlanan West, "KonuÅŸmak kolay ama o adaya adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±n an herÅŸey deÄŸiÅŸir..." diyerek, Survivor 2017'nin zorluÄŸuna dikkat çekiyor.

BURÇAK TUNCER

EÄŸitim hayatÄ± boyunca birçok sanat dalÄ±yla ilgilenen Burçak Tuncer, resim dalÄ±nda birincilik ödüllerine sahip. "Survivor'a kendi hikayemi yazmaya gidiyorum..." diyen Tuncer, Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda.

TUÄžÇE MELÄ°S DEMÄ°R

"UmarÄ±m Ünlüler TakÄ±mÄ± iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Zoru baÅŸarÄ±rÄ±m, imkansÄ±z sadece zamanÄ±mÄ± alÄ±r..." diyerek Survivor 2017 öncesi iddialÄ± bir tavÄ±r ortaya koyan TuÄŸçe Melis Demir, buz hokeyinde baÅŸarÄ±lÄ± bir isim. Demir'i Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda izleyeceÄŸiz.

VOLKAN ÇETÄ°NKAYA

TSK Ordu Milli takÄ±m sporcusu olan Volkan Çetinkaya, sporcu kimliÄŸiyle ön plana çÄ±kÄ±yor. "BaÅŸarÄ±ya giden yolda her ÅŸey mübahtÄ±r. Survivor'da emir komuta bende..." diyen Çetinkaya, Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda.

ERDÄ° ÜNVER

Survivor 2017'de yer alacak bir diÄŸer isim Erdi Ünver. Kendisini TV8'de ekranlara gelen Göz6 programÄ±yla tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere Erdi Ünver, Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda erkekler evinin ÅŸampiyonu olarak Survivor 2017'ye katÄ±lma hakkÄ± elde etmiÅŸti. Ünver'i Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda izleyeceÄŸiz.

BERNA KEKLÄ°KLER

Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda kÄ±zlar evinin ÅŸampiyonu da Bernan Keklikler olmuÅŸtu. Elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluk henüz tazeyke bir baÅŸka ÅŸampiyonluk için kollarÄ± sÄ±vayan Keklikler, Gönüllüler TakÄ±mÄ±'nda.