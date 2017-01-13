ÃœnlÃ¼ Ã§iftin nikah tarihi belli oldu

Uzun sÃ¼redir beraber olan ve iliÅŸkilerini nikah masasÄ±na taÅŸÄ±maya karar veren Tolgahan SayÄ±ÅŸman ile Almeda Abazi Ã§iftinin dÃ¼ÄŸÃ¼n tarihi belli oldu

Bir hafta önce nikâh iÅŸlemlerini baÅŸlatan SayÄ±ÅŸman, gün olarak güzel oyuncunun doÄŸum günü olan 13 Åžubat’Ä± aldÄ±. Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öÄŸrendi.

‘BENÄ° ÇOK DUYGULANDIRDIN’

HaberTürk Magazin'in haberine göre; günü aldÄ±ktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden SayÄ±ÅŸman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sormasÄ± üzerine “13 Åžubat’ta evlenmek istiyoruz” cevabÄ±nÄ± verdi.Åžubat sonu veya mart baÅŸÄ±nda evleneceklerini sanan Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu. Güzel oyuncu, sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± niÅŸanlÄ±sÄ±na “Beni çok duygulandÄ±rdÄ±n” diyerek teÅŸekkür etti.