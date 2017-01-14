Aleyna Tilki ve ailesi 1 saat boyunca ifade verdi

GenÃ§ popÃ§u 16 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilkiâ€™nin ailesi iÃ§in savcÄ±lÄ±k gelen ihbarlar doÄŸrultusunda harekete geÃ§ti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'ne geçtiÄŸimiz günlerde Aleyna Tilki'nin ailesi tarafÄ±ndan bakÄ±ma muhtaç yaÅŸta çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak istismar edildiÄŸi ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. KimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, 16 yaÅŸÄ±ndaki Tilki'nin hem cinsel istismara maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hem de alkol gibi zararlÄ± maddelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortamlarda bulundurularak kiÅŸisel geliÅŸiminin zarar görmesine neden olunduÄŸunu iddia etti.

SAVCI KARÅžISINA ÇIKTI

Ä°hbar üzerine olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul Adliyesi'ne gelen Tilki ve ailesinin 1 saat boyunca soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesine baÅŸvuruldu.

16 yaÅŸÄ±ndaki ortaöÄŸretim öÄŸrencisi Aleyna Tilki'nin, suça sürüklenen çocuk sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±ndÄ±. Ä°hbarda iddia edildiÄŸi gibi ailesinin kendisi üzerinden herhangi bir ÅŸekilde para kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Tilki, kendisinin hem okulu hem de sanat hayatÄ±nÄ± birlikte yürüttüÄŸünü, konserler vererek yeteneÄŸini ortaya koyduÄŸunu beyan etti.

'SELENA GOMEZ GÄ°BÄ° OLABÄ°LÄ°RÄ°M'

Selena Gomez gibi dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±zlarÄ±n da kendi yaÅŸlarÄ±nda çok büyük bir üne kavuÅŸarak kendisine örnek olduÄŸunu kaydeden Tilki, ailesinin dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir iÅŸe imza atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, alkollü mekânlarda sahne almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ÇocuÄŸun bakÄ±m ve yükümlülüÄŸünü ihlal suçundan hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade veren anne-baba ise kÄ±zlarÄ±nÄ±n eÄŸitimine çok büyük önem verdiklerini asla kÄ±zlarÄ±nÄ± istismar etmediklerini kaydetti. SoruÅŸturma sürüyor.