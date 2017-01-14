Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± sevgilisiyle birbirine girdi

Daha Ã¶nce bir evlilik programÄ±nda iliÅŸkileri baÅŸlayan Ã§ift Hande Yener'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisinde adeta birbirine girdi

Hande Yener'in önceki akÅŸam gerçekleÅŸen doÄŸum günü partisine Survivor'Ä±n yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Eser West ile sevgilisinin tekme tokat kavgasÄ± gölge düÅŸürdü. Çift baÄŸÄ±rarak birbirlerine hakaretler yaÄŸdÄ±rdÄ±. West'in mekânÄ±n içinde sevgilisini kÄ±skandÄ±ÄŸÄ± için bir erkekle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan sevgililerin birbirine girdiÄŸi ileri sürüldü.ÅžarkÄ±cÄ± Hande Yener, önceki akÅŸam 44. yaÅŸÄ±na girdi. Trump Tower içerisinde bulunan bin kiÅŸilik bir gece kulübünü kapatan Yener, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸlendi.

BÄ°RÇOK ÜNLÜ KATILDI

Kendisinden 12 yaÅŸ küçük niÅŸanlÄ±sÄ± Cem Åženol’un özel olarak organize ettiÄŸi doÄŸum partisinde, Yener’in oÄŸlu ÇaÄŸÄ±n KulaçoÄŸlu, Müjde Uzman, Aylin CoÅŸkun ve bu sene Survivor’a katÄ±lacak olan Eser West gibi isimler de yerini aldÄ±.

TEKME TOKAT KAVGA ETTÄ°LER

Geceye katÄ±lanlar arasÄ±nda ‘KÄ±smetse Olur’ adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±yla ünlenen ve bu sene Survivor’a gidecek olan Eser West ve sevgilisi Cansel Çördük de vardÄ±. Çift sabaha karÅŸÄ± gece kulübünde tekme tokat birbirine girince olaya ÅŸahit olanlar gözlerine inanamadÄ±. West, bu sÄ±rada kendilerini görüntüleyen muhabirlere Ä°ngilizce olarak aÄŸza alÄ±nmayacak küfürler savurdu.

“YÜZÜMDE SÄ°VÄ°LCE VAR ÇIKAMAM”

SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸlenen Hande Yener, mekânÄ± arka kapÄ±dan terk etti. Yener, kendisini görüntüleyen gazete muhabirlerine, “Televizyoncular gelmesin. Üç saatte yüzümde sivilceler çÄ±ktÄ±. Kusura bakmasÄ±nlar” dedi.

MÜJDE UZMAN Ä°LE ÇAÄžIN YAKINLAÅžTI

Hande Yener’in oÄŸlu ÇaÄŸan KulaçoÄŸlu ile oyuncu Müjde Uzman arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma da dikkat çekiciydi. Sabaha karÅŸÄ± biten partiden ikili birlikte ayrÄ±lÄ±rken, mekânÄ±n arka kapÄ±sÄ±nÄ± kullanmayÄ± tercih ettiler.