Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸmasÄ±yla servet kazanacak

ATV kanalÄ±ndan ekrana gelen Kim Milyoner Olmak Ä°ster adlÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n yeni sunucusu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ± 45 bin TL alacak

Kim MÄ°lyoner Olmak Ä°ster 2000'de baÅŸlamÄ±ÅŸ, tam 14 yÄ±l boyunca yarÄ±ÅŸmayÄ± Kenan IÅŸÄ±k sunmuÅŸtu.Kenan IÅŸÄ±k 21 Mart 2014'te kaza sonucu bitkisel hayata girince Zafer Ergin, Ä°lber OrtaylÄ±, Halil Ergün, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimler dönüÅŸümlü olarak sunucu koltuÄŸuna oturmuÅŸ, 2014 Eylül ayÄ±nda ise bayraÄŸÄ± Selçuk Yöntem devralmÄ±ÅŸtÄ±. Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kim Milyoner Olmak Ä°sterden ne kadar kazanacak

1 YILDIR EKRANDAN UZAK

Selçuk Yöntem programdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Yerine oyuncu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ile anlaÅŸÄ±ldÄ±. Posta'da yer alan habere göre; bir yÄ±ldÄ±r ekrandan uzak olan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m aylÄ±k 150 bin TL alacak. BaÅŸrolünü üstlendiÄŸi dizide bölüm baÅŸÄ±na 45 bin TL alan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, en son Gecenin Kraliçesi dizisi ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kÄ±smeti 25 AralÄ±k'ta Ä°mane Elbani ile evlenince yeniden açÄ±ldÄ±.