Seren Serengil'in eski eÅŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Seren Serengil'in eski eÅŸi Musa Melih Aytun BeÅŸiktaÅŸ'taki bir gece kulÃ¼bÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Olay BeÅŸiktaÅŸ,Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Ulus ParkÄ± içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kiÅŸi, Musa Melih Aytun'un yanÄ±na gelerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ± istedi. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak istemeyen Aytun ile süpheli arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±rada silahÄ±nÄ± çÄ±karan ÅŸüpheli kiÅŸi silahla Aytun'un bacaÄŸÄ±na ateÅŸ ederek gece kulübünden ayrÄ±ldÄ±.

GECE KULÜBÜ BOÅžALTILDI

OlayÄ±n ardÄ±ndan içerideki vatandaÅŸlar eÄŸlence mekanÄ±ndan tahliye edilirken, Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. BacaÄŸÄ±ndan hafif ÅŸekilde yaralanan Aytun Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

POLÄ°S EKÄ°PLERÄ° Ä°NCELEME BAÅžLATTI

Olay yeri inceleme ekipleri olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece kulübünde delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen polis ekipleri kaçan ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

OLAY GÜVENLÄ°K KAMERASINDA

Gece kulübünde yaÅŸanan olay güvenlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. Güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±yan görüntülerde bir kiÅŸi gece kulübünün kapÄ±sÄ±ndan girerek Musa Melih Aytun'un masasÄ±na geldiÄŸi görülüyor. Ä°kili arasÄ±nda kÄ±sa süre yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan çevredeki vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ÅŸüpheli kiÅŸi sakinleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu sÄ±rada Aytun'un telefonla birisi ile görüÅŸtüÄŸü görülüyor. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan ayaÄŸa kalkan Aytun'a ÅŸüpheli kiÅŸinin ayaÄŸÄ±na ateÅŸ açÄ±yor. OlayÄ±n ardÄ±ndan ise gece kulübünde eÄŸlenenlerin panikle etrafa kaçÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kameralara yansÄ±yor.