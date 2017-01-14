Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/01/2017 10:13

Jennifer Lopez'in kolyesinin fiyatÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

Jennifer Lopez

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez'in boynundaki kolyenin fiyatÄ± dudak uÃ§uklattÄ±

Jennifer Lopez, 2016'nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Ä°nstagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Rihanna'nÄ±n eski sevgilisi Drake'le aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne sermiÅŸti. AynÄ± mecrada geçtiÄŸimiz gün yine bir fotoÄŸraf paylaÅŸan 47 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± kolye dikkatlerden kaçmadÄ±.Lopez'in taktÄ±ÄŸÄ± 100 bin dolar deÄŸerindeki Elmas kolyenin Drake'in hediyesi olduÄŸu iddia edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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