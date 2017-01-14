Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/01/2017 10:57

YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz grubunun Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kaan BoÅŸnak

Alternatif rock grubu YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz'un Ã¼yesi Kaan BoÅŸnak'Ä±n bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Avukat Sedef Erken kiÅŸisel hesabÄ± ve gruba ait Facebook hesabÄ±nda gözaltÄ± kararÄ±nÄ± ÅŸöyle paylaÅŸtÄ±. Hürriyet.com.tr'ye açÄ±klama yapan Erken, 'Plak ÅŸirketi bir kelepçe takmÄ±ÅŸtÄ±. Biz hukuki giriÅŸimle grubu bu kelepçeden kurtardÄ±k. Ancak ÅŸimdi Fono Müzik baÅŸka bir kelepçe daha takmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bundan da kurtulacaÄŸÄ±z' dedi. Erken, Yüzyüzeyken KonuÅŸuruz grubunun diÄŸer elemanÄ± ..'nÄ±n bu konuda konuÅŸmak istemeyeceÄŸini de paylaÅŸtÄ±. 

Müvekkilim Kaan BoÅŸnak bir süredir hukuki sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Fono Müzik ÅŸirketinin tehdit ÅŸikayeti sebebiyle konser için gittiÄŸi BandÄ±rma'da sabah 05.30'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°fadesinin alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Kelepçe sözleÅŸmeleri hukuk yoluyla geçersiz kÄ±lÄ±nanlar ÅŸimdi de baÅŸka yollar deniyor. Konuyla ilgili hukuki takip tarafÄ±mdan gerçekleÅŸtirilmektedir.  Bu açÄ±klama müvekkilim Kaan BoÅŸnak'Ä±n isteÄŸi üzerine yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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