Programa katÄ±lan SÄ±rplÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sesinden Ã§ok dekoltesi konuÅŸuldu

SÄ±rplÄ± pop ÅŸarkÄ±cÄ± Milica Pavlovic katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda dekoltesiyle herkesi bÃ¼yÃ¼ledi.

SÄ±rp pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± ve dansçÄ± Milica Pavlovic, yeni albümünün tanÄ±tÄ±mÄ± için 'Ami G' isimli televizyon ÅŸovuna katÄ±ldÄ±. Ünlü pop ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n giydiÄŸi derin dekolteli elbise, bütün dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu.Åžovda 'SÄ±rbistan'Ä±n en çekici ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±' unvanlÄ± Milica'nÄ±n, program canlÄ± yayÄ±nlanmadan evvel çekilen kurgu gereÄŸi bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüntüleri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Program için ÅŸaka amaçlÄ± çekilen güvenlik kameralarÄ± görüntülerinde ünlü popçu koridorda yürürken bayÄ±larak yere düÅŸtü.

ÅžARKICININ TAKÄ°PÇÄ°LERÄ° Ä°NTERNETTE VÄ°DEOLARINI PAYLAÅžTI

ÅžarkÄ±cÄ± Milica'nÄ±n bayÄ±larak yere kapaklandÄ±ÄŸÄ± kurgu amaçlÄ± görüntüler konuÅŸulurken, güzel popçunun istifini bozmamasÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. ProgramÄ± izleyenlerin ve ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Instagram takipçilerinin 25 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n konuÅŸmasÄ±ndan ziyade giydiÄŸi kÄ±yafete odaklandÄ±ÄŸÄ± daha sonra ortaya çÄ±ktÄ±. 'Ami G' programÄ±na konuk olmasÄ±ndan sonra internette paylaÅŸÄ±lan bazÄ± videolarda Milica'nÄ±n yere düÅŸtüÄŸü görüntülerden ziyade derin dekolteli göz alÄ±cÄ± elbisesinin ilgi gördüÄŸü anlaÅŸÄ±ldÄ±.